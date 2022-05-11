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За сутки ВС Украины отразили 12 атак , уничтожены 12 российских танков

За сутки ВС Украины отразили 12 атак , уничтожены 12 российских танков ВС России не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным
В регионе
11 мая 2022 г. 09:15
За сутки ВС Украины отразили 12 атак , уничтожены 12 российских танков

ВС России не прекращают наступательные действия в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля над территорией Донецкой, Луганской и Херсонской областей и содержания сухопутного коридора между указанными территориями и оккупированным Крымом.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, наибольшая активность наблюдается на Слобожанском и Донецком направлениях.

"Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на недопущении дальнейшего продвижения наших войск в направлении государственной границы Украины, осуществляют ведение разведки подразделений Сил обороны к северу и северо-востоку от города Харьков.

На Изюмском направлении группировки из состава отдельных подразделений 1-й танковой армии и 20-й общевойсковой армии Западного военного округа, 29-й, 35-й, 36-й общевойсковой армии и 68-го армейского корпуса Восточного военного округа и воздушно-десантных войск сосредотачивает основные усилия на нанесении огневого поражения нашим подразделениям в определенном районе.

На Донецком направлении группировка оккупационных войск сосредотачивает основные усилия на продолжении наступательных действий с целью взятия под полный контроль города Рубежное, захвата населенных пунктов Лиман и Северодонецк.

Не прекращает штурмовые действия на Лиманском, Северодонецком, Бахмутском, Авдеевском, Кураховском направлениях при поддержке подразделений ствольной и реактивной артиллерии.

В городе Мариуполь враг блокирует наши подразделения в районе завода "Азовсталь". При поддержке огня артиллерии и танки производят штурмовые действия. Наносит ракетно-бомбовые удары.

На Южнобужском и Таврическом направлениях подразделения противника пытаются улучшить свое тактическое положение.

Противник продолжает уничтожать гражданскую инфраструктуру Украины путем нанесения ракетно-бомбовых ударов и артиллерийских обстрелов населенных пунктов и объектов инфраструктуры.

За предыдущие сутки подразделениями противовоздушной обороны Воздушных сил и Сухопутных войск были поражены 4 БПЛА типа Орлан-10. Кроме того, одной из бригад десантно-штурмовых войск Вооруженных Сил Украины был уничтожен один вертолет Ми-24.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками и защитницами Украины за минувшие сутки отбиты 12 атак врага, уничтожены 12 танков, 4 артиллерийские системы,19 единиц боевой бронированной техники, 7 автомобилей и 2 единицы специальной инженерной техники противника", - сказано в сообщении.

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Версия на английском языке Ukrainian Armed Forces repel 12 Russian attacks, destroy 12 tanks

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