В России выявлено 8 915 новых случаев COVID-19

Число случаев COVID-19 в России за сутки выросло на 8 915, до 362 342.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтверждённых случаев коронавирусной инфекции COVID-19 - 8 915 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 3 668 (41,1%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в России за сутки умерли 174 человека с COVID-19, за всё время пандемии - 3 807.