В России за сутки выявлено 5 642 случая заражения COVID-19

За сутки в России зарегистрировано 5 642 случая коронавируса, более 45% из них протекают без симптомов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщили в оперативном штабе РФ по борьбе с распространением коронавируса.

Также отмечается, что за сутки умер 51 пациент с коронавирусом, число скончавшихся выросло до 456.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.