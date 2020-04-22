В России выявлено 5 236 новых случаев заражения коронавирусом

За сутки в России зарегистрировано 5 236 случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Как передает Reportсо ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Общее число инфицированных выросло до 57 999. Кроме того, за последние сутки в умерли 57 пациентов с коронавирусной инфекцией, число скончавшихся выросло до 513.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.