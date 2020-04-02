​За сутки в России выявили 771 новый случай коронавируса

За последние сутки в 29 регионах России зафиксировали еще 771 случай заражения коронавирусом.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщает оперативный штаб.

Общее число заболевших в России составляет 3 548 человек. Случаи заражения были обнаружены в 76 регионах страны. Кроме того, выздоровели после уже 235 человек, скончались — 30.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.