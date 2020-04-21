​За сутки в Москве от коронавируса скончались 29 человек

Еще 29 пациентов с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли за сутки в Москве, им было от 31 года до 94 лет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили 20 апреля в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.

"В Москве скончались 29 пациентов, у которых был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию. Среди умерших - пациенты от 31 года до 94 лет. У 31-летнего пациента установлен диагноз "Двусторонняя субтотальная пневмония с геморрагическим компонентом". Большинство пациентов имели сопутствующие заболевания", - сообщили в штабе.

С начала пандемии коронавирусом заразились более 2,3 млн человек, около 160 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 47 121 случай заражения, выздоровели 3 446 человек, умерли 405.