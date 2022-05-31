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За сутки в Донецком и Луганском направлениях отражены восемь атак ВС РФ

За сутки в Донецком и Луганском направлениях отражены восемь атак ВС РФ В течение предыдущих суток авиация Воздушных сил Украины нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.
В регионе
31 мая 2022 г. 09:18
За сутки в Донецком и Луганском направлениях отражены восемь атак ВС РФ

В течение предыдущих суток авиация Воздушных сил Украины нанесла огневые удары по отдельным подразделениям противника на территории Харьковской, Донецкой, Луганской и Херсонской областей.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, подразделениями зенитных ракетных войск в Одесской области сбита крылата ракеты Х-22.

"За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях отбиты восемь атак врага, уничтожены один танк, четыре артиллерийских системы, пять боевых бронированных машин и два вражеских автомобиля. Подразделения противовоздушной обороны сбили крылатую ракету Х-59МК.

На Волынском и Полесском направлениях основные усилия Вооруженных сил Беларуси сосредоточены на усилении охраны участка государственной границы, инженерном оборудовании позиций, ведении разведки и проведении мероприятий боевой подготовки во взаимодействии видов и родов войск. Угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуст продолжает сохраняться.

На Северском направлении противник активных действий не производил. Он производил минометные обстрелы населенных пунктов в приграничных районах Черниговской и Сумской областей.

На Донецком направлении противник производит огневое поражение подразделений наших войск из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня вдоль линии столкновения. Основные усилия сосредоточены на установлении контроля над городом Северодонецк. Активно применяет средства радиоэлектронной борьбы.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник пытается усилить группировку и восполнить потери за счет устаревшей и восстановленной техники. Проводил воздушную разведку. Нанес авиаудары по гражданской инфраструктуре в районах населенных пунктов Малая Токмачка, Новоандреевка.

Основные усилия корабельных группировок черноморского флота РФ в акваториях Черного и Азовского морей сосредотачиваются на поддержании благоприятного оперативного режима и блокировании гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

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