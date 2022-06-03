За сутки в Донецком и Луганском направлениях отбито пять атак ВС России

За прошедшие сутки в Донецком и Луганском направлениях Украины отбито пять атак противника, уничтожено пять танков, три артиллерийские системы, две боевых бронированных машины. Подразделения ПВО сбили три БПЛА Орлан-10.

За прошедшие сутки в Донецком и Луганском направлениях Украины отбито пять атак противника, уничтожено пять танков, три артиллерийские системы, две боевых бронированных машины. Подразделения ПВО сбили три БПЛА Орлан-10.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВС Украины, на Волынском и Полесском направлениях основные усилия вооруженных сил Беларуси направлены на укрепление безопасности госграницы.

При этом в приграничных с Украиной областях идет ротация подразделений специального назначения. В ходе проверки боеготовности Вооруженных сил Беларуси состоялся сбор специалистов связи и инженерных работ.

"В Сиверском направлении противник активных действий не проводил. Нанес ракетный удар по объектам гражданской инфраструктуры в районе Гудовой Сумской области. Также Сумы враг обстрелял районы населенных пунктов Бачевск, Ходыно и Славгород.

На Слобожанском направлении противник продолжает подготовку к атаке. Пополняет поставки материальных средств, оружия и техники на территории России. В целях снижения наступательного потенциала наших войск огонь ведется из ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня.

На Харьковском направлении противник активных действий не проводил. Главные усилия ориентированы на сдерживание действий Сил обороны Украины. Враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Башкировка, Моспино, Русская Лозовая, Печенеги и Михайловка.

На славянском направлении противник сосредоточивается, в частности, на инженерной технике позиций. Обстрелы гражданской инфраструктуры фиксировались в районах Дубровного, Курулько, Вирнополья, Красной поляны и других. Под Довгенками враг нанес авиаудары силами военной авиации. Провели штурмовые работы в районах поселений Богородицы и Долина, безуспешно восстановившиеся после утрат подразделений Сил обороны.

На Лиманском направлении враг обстрелял гражданскую инфраструктуру в районах населенных пунктов Ярово, Юрово, Старый караван и райгородок. Провели штормовые акции около Студенко, бои продолжаются.

На Северодонецком направлении российские войска продолжают обстрел позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах Северодонецкого, Боровска, Устиновки и Лисичанска. Враждебные штурмовые авиаудары вблизи равнины Мира. Кроме того, в районе Метелкиного и Белогоровки противник пытался вести штурмовые действия, понес потери, отбирался от прежних позиций.

В центральной части Северодонецка продолжаются бои.

На Бахмутском направлении противник ведет обстрелы в районах Покровска, Нью-Йорка, Золото, Камышевахи, Николаевки, Берестово, Белогоровки и Врубовки.

В целях поддержания периметра обороны оккупанты укрепляют передовые позиции путем перемещения резервов в возможные места дислокации подразделений Сил обороны.

Отдельные подразделения 150-й мотострелковой дивизии 8-й общевойсковой армии на Попаснянском направлении понесли значительные потери, не менее 50% личного состава, оружия и техники.

Личный состав противника деморализован из-за неизменного переноса сроков ротации. Это приводит к отказу личного состава от участия в боевых действиях", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.