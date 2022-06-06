За сутки на Донецком и Луганском направлениях отражены 7 атак ВС России

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях Украины отражено 7 атак ВС России, уничтожено 4 танка, 3 артиллерийских системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вер

За минувшие сутки на Донецком и Луганском направлениях Украины отражено 7 атак ВС России, уничтожено 4 танка, 3 артиллерийских системы, 8 боевых бронированных машин и 3 единицы автомобильной техники. Подразделения противовоздушной обороны сбили боевой вертолет Ка-52 и беспилотник.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"На Волынском и Полесском направлениях существенных изменений в обстановке не отмечается. На территории Беларуси вдоль границы Украины, сохраняется присутствие отдельных подразделений Вооруженных сил РФ.

Противник имеет на вооружении оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер-М", зенитно-пушечные комплексы "Панцирь-С1", зенитные ракетные системы С-400 и самолеты оперативно-тактической авиации.

На Слобожанском направлении противник продолжает обстрелы подразделений Сил обороны из ствольной артиллерии, реактивных систем залпового огня, минометов и танков. Для поддержки наступательных действий оккупанты усиленно восстанавливают транспортную инфраструктуру и наводят понтонно-железнодорожные переправы через реки на временно захваченных территориях.

На Северодонецком направлении противник обстреливал наши войска из минометов и артиллерийских систем различного типа. Пострадала гражданская инфраструктура в районах населенных пунктов Метелкино, Боровское, Устиновка, Тошкивка и других. Оккупанты продолжают штурмовать Северодонецк.

На Бахмутском направлении противник вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Золотое, Орехово, Горное, Врубовка, Клиновое, Белогоровка, Покровское и Роты. Применил штурмовую и армейскую авиацию для авиаударов близ Бахмута и Берестового. Вел штурмовые действия в районах населенных пунктов Камышеваха, Берестово и Николаевка. Противник понес значительные потери, успеха не имеет, боевые действия продолжаются", - сказано в сообщении.