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За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек

За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек Число скончавшихся из-за COVID-19 за сутки составило 8 человек
В регионе
13 июля 2020 г. 12:16
За сутки коронавирусом в Армении заразились 182 человек

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Армении увеличилось до 31 969.

Как передает Report со ссылкой на Sputnik, об этом сообщает в воскресенье Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

По состоянию на 12 июля в стране было 31 969 подтвержденных случая инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 182 новых случая заражения.

В общей сложности от осложнений коронавируса скончались 573 человека (плюс 8 за минувшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, умерших по другим причинам, составляет 183 (плюс 1 случай за минувшие сутки).

Число излечившихся от инфекции составляет 19 865. На лечении находятся 11 530 человек. Общее количество проведенных тестов – 134 989.

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