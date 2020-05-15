В России за сутки выявили ещё 10 598 случаев заражения COVID-19

В России число выявленных случаев коронавируса увеличилось за сутки на 10 598, до 262 843.

Как передает Report со ссылкой на сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

Кроме того, за сутки в стране умерли 113 человек с COVID-19, за всё время пандемии — 2 418.

Ранее сообщалось, что в России общее число проведённых тестов на коронавирусную инфекцию превысило 6,4 млн.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.