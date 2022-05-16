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За сутки ВСУ уничтожили 11 воздушных целей ВС России

За сутки ВСУ уничтожили 11 воздушных целей ВС России За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил Украины поразили 11 воздушных целей ВС России: 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) 7 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.
В регионе
16 мая 2022 г. 09:19
За сутки ВСУ уничтожили 11 воздушных целей ВС России

За предыдущие сутки подразделения противовоздушной обороны Сухопутных войск и Воздушных сил Украины поразили 11 воздушных целей ВС России: 2 вертолета (Ка-52 и Ми-28) 7 БПЛА оперативно-тактического уровня и 2 крылатые ракеты.

Как передает Report со ссылкой на данные Генштаба ВСУ, авиация воздушных сил на определенных направлениях продолжала наносить противнику огневые удары с воздуха, поддерживать боевые действия подразделений украинских войск и патрулировать воздушное пространство Украины.

На Донецком и Луганском направлениях за минувшие сутки отбиты 17 атак врага, уничтожены 3 танка, 1 артиллерийская система, 6 единиц боевой бронированной техники и автомобиль противника. Утраты личного состава русских оккупантов уточняются.

"Противник не прекращает ведение наступательных действий в Восточной операционной зоне. Основные усилия противник сосредоточил на Донецком направлении. На Слобожанском направлении пытается сдерживать наступление Сил обороны к северу от города Харьков и предотвратить их выход в госграницу Украины. Враг ведет подготовку наступательных действий силами подразделений, сосредоточенных в районе города Изюм.

Российская авиация производила поражение объектов гражданской и военной инфраструктуры в восточной операционной зоне и промышленных объектов в глубине территории Украины", - сказано в сообщении.

Генштаб ВС Украины также сообщил о том, что на северском направлении противник усилил контроль участка украинско-российской границы в Брянской и Курской областях и проводит демонстрационные действия с целью удержания подразделений Сил обороны на направлении и не допущение их переброски в Восточную операционную зону.

"На Харьковском направлении враг сосредотачивает основные усилия на удержании занимаемых позиций и недопущении продвижения наших войск в направлении госграницы Украины с российской федерацией.

В Славянском направлении активных боевых действий противник не проводил. Осуществляет доукомплектование и восполнение потерь", - отмечено в сообщении.

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