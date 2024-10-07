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Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% граждан страны

Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% граждан страны Число граждан Казахстана, проголосовавших "за" по проекту строительства АЭС на территории страны составило 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%.
В регионе
7 октября 2024 г. 10:20
Строительство АЭС в Казахстане поддержали 71,12% граждан страны

Число граждан Казахстана, проголосовавших "за" по проекту строительства АЭС на территории страны составило 5 млн 561 тыс. 937 человек или 71,12%.

Как передает казахстанское бюро Report, об этом заявил председатель комиссии Нурлан Абдиров.

“Предварительные итоги голосования на 8 утра 7 октября: число граждан, проголосовавших "за" проект строительства АЭС составило 71,12% или свыше 5 млн. Число граждан, проголосовавших "против" составило чуть более 2 млн", - отметил он.

В голосовании приняли участие 7 млн 820 тыс. 204 человек, или 63,66% от числа граждан, имеющих право участвовать в референдуме.

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Версия на английском языке Over 70% of Kazakhstanis vote "yes" to building a nuclear power plant
Версия на азербайджанском языке Əhalinin 71 faizi Qazaxıstanda AES-in tikintisini dəstəkləyib

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