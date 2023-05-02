За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием

Турецкий военный самолет пятого поколения KAAN заступит на боевое дежурство по итогам серии испытаний. Благодаря отечественному программному и аппаратному обеспечению, боевая машина превратится в эффективное оружие на поле боя.

Турецкий военный самолет пятого поколения KAAN заступит на боевое дежурство по итогам серии испытаний. Благодаря отечественному программному и аппаратному обеспечению, боевая машина превратится в эффективное оружие на поле боя.

Как передает Report, об этом агентству Anadolu сказал пилот KAAN Гекхан Байрамоглу, участвующий в испытаниях самолета.

По его словам, пилоты с опытом управления боевыми самолетами, привлекаются к годичному курсу тестирования самолетов, где работают с инженерами и техниками, изучая процесс сборки боевой машины и летные характеристики.

Задача тестирующего пилота заключается в том, чтобы, используя имеющийся опыт, разъяснить инженерам, в каких миссиях предстоит использовать боевое судно: "Чтобы KAAN взлетел, надо протестировать двигатели. Необходимо обеспечить интеграцию двигателей, и систем друг с другом. Это все нам удалось сделать. Сейчас проверяем самолет на ходу, а на последнем этапе протестируем системы контроля, после чего KAAN поднимется в воздух", - рассказал пилот.

По его словам, пока испытания проходят при помощи симулятора, а когда наступит время, боевая машина поднимется в воздух: "Это не просто самолет, а оружие. Благодаря отечественному программному обеспечению KAAN превратится в эффективное оружие", - уверен он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN.