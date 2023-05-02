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За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием

За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием Турецкий военный самолет пятого поколения KAAN заступит на боевое дежурство по итогам серии испытаний. Благодаря отечественному программному и аппаратному обеспечению, боевая машина превратится в эффективное оружие на поле боя.
В регионе
2 мая 2023 г. 13:26
За счет отечественного программного обеспечения самолет KAAN станет эффективным оружием

Турецкий военный самолет пятого поколения KAAN заступит на боевое дежурство по итогам серии испытаний. Благодаря отечественному программному и аппаратному обеспечению, боевая машина превратится в эффективное оружие на поле боя.

Как передает Report, об этом агентству Anadolu сказал пилот KAAN Гекхан Байрамоглу, участвующий в испытаниях самолета.

По его словам, пилоты с опытом управления боевыми самолетами, привлекаются к годичному курсу тестирования самолетов, где работают с инженерами и техниками, изучая процесс сборки боевой машины и летные характеристики.

Задача тестирующего пилота заключается в том, чтобы, используя имеющийся опыт, разъяснить инженерам, в каких миссиях предстоит использовать боевое судно: "Чтобы KAAN взлетел, надо протестировать двигатели. Необходимо обеспечить интеграцию двигателей, и систем друг с другом. Это все нам удалось сделать. Сейчас проверяем самолет на ходу, а на последнем этапе протестируем системы контроля, после чего KAAN поднимется в воздух", - рассказал пилот.

По его словам, пока испытания проходят при помощи симулятора, а когда наступит время, боевая машина поднимется в воздух: "Это не просто самолет, а оружие. Благодаря отечественному программному обеспечению KAAN превратится в эффективное оружие", - уверен он.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил, что турецкий военный самолет пятого поколения получил название KAAN.

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Версия на английском языке Türkiye's KAAN aircraft to become effective weapon with domestic software

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