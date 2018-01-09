За пять лет правления РПА от армянского гражданства отказалось более 15 тысяч человек

Баку. 9 января. REPORT.AZ/ В последние годы число людей, отказавшихся от армянского гражданства, резко возросло.

Как передает Report, об этом в беседе с корреспондентом Новости Армении-NEWS.am сообщили в пресс-службе в Паспортно-визового департамента полиции Армении.

По данным паспортно-визового департамента полиции Армении, в 2017 году 3823 гражданина подали заявления об отказе от армянского гражданства.

Таким образом, в 2012 году было получено 968 заявлений, в 2013 году - 1461, в 2014 году - 2407, в 2015 году - 2487, в 2016 году - 3863, а по данным на 1 декабря 2017 года - 3823 заявления. То есть, начиная с выборов 2012 года до 2017 года, когда к власти пришла Республиканская партия, 15 000 граждан Армении отказались от гражданства.

Депутат от правящей Республиканской партии Армении (РПА)Алик Саркисян не исключает, что значительная часть граждан, отказавшись от гражданства, сделали это с целью избежать службы в армии.