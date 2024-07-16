За пять лет ЕС выделил ведомствам Грузии в 11 раз больше средств, чем НПО

За пять лет ЕС выделил ведомствам Грузии в 11 раз больше средств, чем НПО

В 2019-2024 годах финансирование ЕС министерств и госучреждений Грузии cоставило 517 млн евро, что в 11 раз превышает средства, выделенные организациям гражданского общества.

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