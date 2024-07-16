За пять лет ЕС выделил ведомствам Грузии в 11 раз больше средств, чем НПО

В 2019-2024 годах финансирование ЕС министерств и госучреждений Грузии cоставило 517 млн евро, что в 11 раз превышает средства, выделенные организациям гражданского общества.
Как передает Report со ссылкой на грузинские СМИ, об этом говорится в информации, опубликованной на сайте представительства ЕС в Грузии.
Крупнейшими бенефициарами стали такие госучреждения, как Министерство регионального развития и инфраструктуры/Местного самоуправления - 111,55 млн евро, Минфинансов - 101,40 млн евро, Минобороны - 62,75 млн евро, Министерство окружающей среды и сельского хозяйства и ведомства - 57 млн евро и т.д.
Организациям гражданского общества за указанный период предоставлено 46,1 млн евро на 47 проектов, реализованных более чем 170 организациями гражданского общества, работающими в различных секторах по всей Грузии. Более двух третей из этой суммы были предназначены для оказания помощи населению страны и обеспечения доступа к услугам в таких областях, как профобразование, предпринимательство, социальные услуги, вовлечение молодежи и развитие общества, сфера культуры, проведение природоохранных мероприятий.