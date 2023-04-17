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За прошлый год в колониях в 35 регионах России недосчитались 17 тыс. заключенных

За прошлый год в колониях в 35 регионах России недосчитались 17 тыс. заключенных К началу 2023 года в 35 регионах РФ стало на 17 тысяч заключенных "меньше". Большинство из этих людей отправились воевать против Украины.
В регионе
17 апреля 2023 г. 21:09
За прошлый год в колониях в 35 регионах России недосчитались 17 тыс. заключенных

К началу 2023 года в 35 регионах РФ стало на 17 тысяч заключенных "меньше". Большинство из этих людей отправились воевать против Украины.

Как передает Report, об этом сообщает российское издание "Медиазона".

"Наибольшее количество заключенных исчезло в Самарской области: в начале 2022 года в колониях в этом регионе содержалось 10,2 тысячи человек, а в начале 2023 - всего 7,5 тысяч. Такой спад нельзя объяснить историческим трендом, ведь за предыдущий 2021 количество заключенных в области наоборот увеличилось более чем на 300 человек", - говорится в материале.

Отмечается, что более тысячи человек исчезли также в Челябинской (1574) и Кировской (1153) областях, а также в Татарстане (1040).

Источник в колонии рассказал "Медиазоне", что из тюрем в Тульской области РФ завербовались на войну против Украины около тысячи человек. Это подтверждается и статистикой: на начало 2022 года в колониях Тульской области содержалось 6,4 тысячи человек, а на начало 2023 - 5,5 тысячи (на 875 меньше)

Об активности вербовщиков в Красноярском крае РФ сообщали сразу несколько человек. Например, бывший политзаключенный Иван Асташин писал, что из одной только норильской ИК-15 (исправительная колония - ред.) на войну против Украины ушли 270 человек. Из ИК-2 в Ярославле во время первой встречи с ЧВК "Вагнера" согласились участвовать в войне против Украины 110 человек, а в последующие волны - в том числе с участием Минобороны РФ - еще около 80.

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