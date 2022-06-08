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За прошедшие сутки ВСУ отразили 11 атак ВС России

За прошедшие сутки ВСУ отразили 11 атак ВС России За прошедшие сутки ВС Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 11 атак ВС России, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противник
В регионе
8 июня 2022 г. 09:05
За прошедшие сутки ВСУ отразили 11 атак ВС России

За прошедшие сутки ВС Украины на Донецком и Луганском направлениях отразили 11 атак ВС России, уничтожены три танка, пять артиллерийских систем, две боевые бронированные машины, тринадцать единиц автомобильной техники и три склада с боеприпасами противника.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВСУ.

"Личный состав противника деморализован. По имеющейся информации, в подразделениях из состава 106 и 76 воздушно-десантных дивизий военнослужащих, которые отказались от дальнейшего участия в боевых действиях возвращают из Луганской области на территорию России.

На Славянском направлении противник ведет штурмовые действия с целью улучшения тактического положения. Для недопущения проведения контрнаступления наших войск производит инженерное оборудование огневых позиций в районе населенного пункта Изюм.

На Северодонецком направлении украинские войска успешно сдерживают штурм в городе Северодонецк, боевые действия продолжаются. В районе населенного пункта Тошковка наступление противника успеха не имело. Противник не смог продвинуться в направлении населенного пункта Устиновка.

В Бахмутском направлении противник увеличил интенсивность применения оперативно-тактической и армейской авиации. Вел обстрелы позиций наших подразделений из минометов, ствольной артиллерии и реактивных систем залпового огня в районах населенных пунктов Покровское, Берестовое, Золотое-4, Врубовка, Майское, Яковлевка и Доломитное. Нанес авиаудары вертолетами Ка-52.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях с целью сковывания действий наших войск и недопущения переброски резервов Сил обороны на другие направления противник оказывал интенсивное огневое влияние по позициям наших подразделений в районах населенных пунктов Пески, Нью-Йорк, Любомировка, Авдеевка, Новобахмутовка, Орехов, Камышеваха, Водяное, Первомайское, Марьинка, Опытное. Нанесен авиационный удар по Нью-Йорку и ракетный - по населенному пункту Курахово", - сказано в сообщении Генштаба ВСУ.

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Версия на английском языке Ukraine armed forces repel 11 Russian attacks

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