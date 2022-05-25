За прошедшие сутки ВС Украины отбили 9 атак ВС РФ в Донецке и Луганске

За прошедшие сутки ВС РФ активизировали использование самолетов для поддержки наступления своей сухопутной группировки. Из-за отсутствия запасов высокоточного ракетного оружия они ищут другие способы уничтожения критических и военных объектов в Украине.

За прошедшие сутки ВС РФ активизировали использование самолетов для поддержки наступления своей сухопутной группировки. Из-за отсутствия запасов высокоточного ракетного оружия они ищут другие способы уничтожения критических и военных объектов в Украине.

Как передает Report, об этом говорится в сообщении Генштаба ВС Украины.

"До семи батальонов Вооруженных сил Беларуси продолжают выполнять задачи по усилению защиты белорусско-украинской границы в Волынской и Полисской областях. Угроза ракетных и авиаударов противника с территории Белоруси не прошла.

На Сиверском направлении противник продолжает укреплять прикрытие украинско-российской границы, обустраивает оплоты в приграничных районах Брянской области. Российские войска продолжили артиллерийские и минометные обстрелы позиций сил обороны и гражданской инфраструктуры в Сумской области с территории РФ.

На Лиманском направлении противник усилил боевые действия. При артиллерии и авиационной поддержке ведет боевые действия в районе села Лиман.

На Северодонецком направлении при поддержке артиллерийского огня российские войска ведут наступление в направлении населенного пункта Северодонецк, продолжаются бои.

На Бахмутском направлении российский враг провел наступательные действия в районе Комишувахи, Яковловки и Троицкого, не имел успеха, понес потери.

На Авдеевском направлении апротивник не прекращает минометные и артиллерийские обстрелы позиций Сил обороны и гражданской инфраструктуры в районах населенных пунктов Авдеевка, Писки, Маринка, Орихов и Новосилка. Использовал штурмовую и армейскую авиацию в районах Камянки, Авдеевки и Новомыхайловки.

За минувшие сутки в Донецке и Луганске отбили девять атак российских захватчиков, уничтожены три танка, восемь артиллерийских систем, восемнадцать единиц боевых бронированных машин, специальная бронемашина и одна единица другой машины.

Подразделения ПВО уничтожили в этом направлении шесть БПЛА "Орлан-10" и один оперативно-тактический беспилотный летательный аппарат "ЗАЛА".