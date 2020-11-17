За прошедшие сутки в Грузии умерли 45 пациентов с коронавирусом

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 117 человек, 3 638 выздоровели, 45 пациентов умерли.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.
Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 85 952, 68 929 человека вылечились, 778 человек скончались.
В настоящее время на карантине находятся 2 797, на стационарном контроле - 5 662 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 351 бессимптомных больных.