За прошедшие сутки в Грузии умерли 45 пациентов с коронавирусом

За прошедшие сутки в Грузии умерли 45 пациентов с коронавирусом

В настоящее время на карантине находятся 2 797, на стационарном контроле - 5 662 человек

https://static.report.az/photo/60a4403c-4347-398f-a220-21e52bf2928d.jpg https://static.report.az/photo/60a4403c-4347-398f-a220-21e52bf2928d.jpg

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 117 человек, 3 638 выздоровели, 45 пациентов умерли. Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии. Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 85 952, 68 929 человека вылечились, 778 человек скончались. В настоящее время на карантине находятся 2 797, на стационарном контроле - 5 662 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 351 бессимптомных больных. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на азербайджанском языке Gürcüstanda son sutkada koronavirusdan 45 nəfər ölüb