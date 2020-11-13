За прошедшие сутки в Грузии от коронавируса скончались 37 человек

В Грузии за сутки коронавирус обнаружен еще у 3 473 человек, 3 342 выздоровели, 37 пациентов умерли.
Как передает грузинское бюро Report, об этом сообщили на специальном сайте правительства Грузии.
Таким образом, число заразившихся вирусной инфекцией COVID-19 в соседней стране достигло 73 154, 55 511 человек вылечились, 636 человек скончались.
В настоящее время на карантине находятся 2 447, на стационарном контроле - 4 957 человек. В специальных отелях проходят лечение 3 413 бессимптомных больных.