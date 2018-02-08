 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За пост президента России будут бороться восемь кандидатов

    ЦИК России завершил процесс регистрации кандидатов в президенты

    Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Центризбирком России завершил процесс регистрации кандидатов в президенты. 

    Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на заседании комиссии сообщила ее глава Элла Памфилова.

    По ее словам, в избирательном бюллетене будет восемь зарегистрированных кандидатов. 

    Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, действующий президент РФ Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский. 

    В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.

    Собчак, выдвинутая от партии "Гражданская инициатива", и Сурайкин, выдвинутый "Коммунистами России", стали последними зарегистрированным кандидатами. Таким образом, среди кандидатов остался только один самовыдвиженец - действующий глава государства Владимир Путин.

    Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта.

    Скачать фотографию Показать в полном размере Скачать в виде архива
    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi