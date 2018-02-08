За пост президента России будут бороться восемь кандидатов

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ Центризбирком России завершил процесс регистрации кандидатов в президенты.

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом на заседании комиссии сообщила ее глава Элла Памфилова.

По ее словам, в избирательном бюллетене будет восемь зарегистрированных кандидатов.

Претендентами на пост президента стали Сергей Бабурин, Павел Грудинин, Владимир Жириновский, действующий президент РФ Владимир Путин, Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Борис Титов и Григорий Явлинский.

В избирательном бюллетене фамилии кандидатов будут перечислены в алфавитном порядке.

Собчак, выдвинутая от партии "Гражданская инициатива", и Сурайкин, выдвинутый "Коммунистами России", стали последними зарегистрированным кандидатами. Таким образом, среди кандидатов остался только один самовыдвиженец - действующий глава государства Владимир Путин.

Напомним, президентские выборы в России состоятся 18 марта.