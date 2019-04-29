За пост президента Казахстана намерены бороться девять человек

В Казахстане завершился процесс выдвижения претендентов для участия в досрочных президентских выборах, назначенных на 9 июня текущего года.

Как сообщает Report со ссылкой на Sputnik Казахстан, в ЦИК заявления на участие в выборах подали девять человек.

В числе баллотирующихся - Касым-Жомарт Токаев, действующий президент Казахстана, от партии Nur Otan.

В списке кандидатов также числятся Дания Еспаева – от партии "Ак жол", Жамбыл Ахметбеков – от Коммунистической народной партии, Толеутай Рахимбеков – от партии "Ауыл", Садыбек Тугел – от общественного объединения "Ұлы дала қырандары" (Орлы великой степи), Амангельды Таспихов – от Федерации профсоюзов Казахстана, Амиржан Косанов – от национал-патриотическое движения "Ұлт тағдыры" (Судьба нации), Талгат Ергалиев – от Союза строителей Казахстана, Жуматай Алиев - от общественного объединения "Халық демографиясы".

Ранее Нурсултан Назарбаев, сложивший в марте полномочия главы государства, рассказал, что ежедневно получает письма, в которых граждане просят его снова баллотироваться на пост президента республики.

Первый президент поблагодарил казахстанцев за доверие, однако подчеркнул, что его решение окончательное, и он будет поддерживать на выборах Касым-Жомарта Токаева.