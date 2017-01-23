 Наверх

За последнюю неделю в Турции за связи с террористами арестованы 1 698 человек

За последнюю неделю в Турции за связи с террористами арестованы 1 698 человек
В отношении 572 человек, подозреваемых в членстве в FETÖ, избрана мера пресечения в виде ареста

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ В рамках проведенных за последнюю неделю в Турции мероприятий по борьбе с терроризмом задержано 1 698 человек, в отношении 610 из которых избрана мера пресечения в виде ареста.

Как сообщает Report со ссылкой на турецкие СМИ, в течение 16-23 января задержаны 1 218 подозреваемых в членстве в террористической организации FETÖ, в отношении 572 из них избрана мера пресечения в виде ареста.

За это время в отношении одного подозреваемого в членстве в ИГ избрана мера пресечения  в виде ареста. По подозрению в связях с террористической группировкой задержаны 75 человек.

Отмечается, что задержаны 33 человека, подозреваемые в связях с террористами, в отношении 1 человека избрана мера пресечения в виде ареста.  

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!