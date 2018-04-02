За последнюю неделю в Турции обезврежен 61 террорист

Баку. 2 апреля. REPORT.AZ/ В Турции в результате антитеррористической операции с целью обеспечения внутренней безопасности, проведенной с 26 марта по 2 апреля, обезврежен 61 террорист РПК.

Как сообщает Report со ссылкой на Haber7, информацию об этом распространило министерство внутренних дел Турции.

В сообщении Вооруженных сил Турции говорится, что 1 апреля в результате воздушной операции, проведенной в регионах Хакурк-Кандил на севере Ирака, было уничтожено 8 убежищ террористической группировки РПК.