За последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тыс. землетрясений

Более 33 тысяч землетрясений зафиксировано в Турции с февраля 2023 года.

Более 33 тысяч землетрясений зафиксировано в Турции с февраля 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

В частности, в период с 6 февраля по 6 мая в Турции зафиксировано 33 077 землетрясений.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.