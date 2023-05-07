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За последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тыс. землетрясений

За последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тыс. землетрясений Более 33 тысяч землетрясений зафиксировано в Турции с февраля 2023 года.
В регионе
7 мая 2023 г. 18:02
За последние три месяца в Турции зафиксировали более 33 тыс. землетрясений

Более 33 тысяч землетрясений зафиксировано в Турции с февраля 2023 года.

Как передает Report, об этом сообщает Управление по ликвидации последствий стихийных бедствий страны.

В частности, в период с 6 февраля по 6 мая в Турции зафиксировано 33 077 землетрясений.

Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века". Число погибших при землетрясениях 6 февраля на юго-востоке Турции достигло 50,5 тысячи человек.

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