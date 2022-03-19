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За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант

За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским войскам.
В регионе
19 марта 2022 г. 10:26
За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским войскам.

Как передает Report, об этом говорится в оперативном сообщении, распространенном Генштабом Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению, истребители зенитно-ракетных войск и авиации Украины уничтожили 12 воздушных целей России – 2 истребителя, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты:

“За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили несколько караванов техники оккупанта в Николаевской и Сумской областях. Потери противника уточняются".

Согласно информации, 18 марта также был обезврежен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-лейтенант Андрей Мордвич.

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Версия на английском языке Ukraine destroys 12 Russian air targets, killing lieutenant-general
Версия на азербайджанском языке Son sutkada Ukrayna Rusiyanın 12 hava hədəfini məhv edib, general-leytenantını öldürüb

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