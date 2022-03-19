За сутки Украина уничтожила 12 российских воздушных целей, убит генерал-лейтенант

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским войскам.

Вооруженные силы Украины продолжают наносить удары по российским войскам.

Как передает Report, об этом говорится в оперативном сообщении, распространенном Генштабом Вооруженных сил Украины.

Согласно сообщению, истребители зенитно-ракетных войск и авиации Украины уничтожили 12 воздушных целей России – 2 истребителя, 3 вертолета, 3 БПЛА и 4 крылатые ракеты:

“За минувшие сутки Вооруженные силы Украины уничтожили несколько караванов техники оккупанта в Николаевской и Сумской областях. Потери противника уточняются".

Согласно информации, 18 марта также был обезврежен командующий 8-й общевойсковой армией Южного военного округа Вооруженных сил России генерал-лейтенант Андрей Мордвич.