Обнародовано число азербайджанцев, получивших гражданство Грузии за последние пять лет

Баку. 22 июня. REPORT.AZ/ В 2012-2017 годах 500 азербайджанцев получили гражданство Грузии, сообщает Report со ссылкой на грузинские СМИ.

По данным министерства юстиции этой страны, всего гражданство Грузии за этот период было присвоено 32 017 лицам.

Кроме того, гражданство Грузии получили 19597 граждан России, 1686 -граждан США , 1122 - гражданина Армении и т.д.

При этом, за аналогичный период 7264 гражданина Азербайджана получили вид на жительство в Грузии. Всего регистрацию вида на жительство прошли 76 585 иностранных граждан. Среди них армян - 4666, россиян - 9515, британцев - 657, немцев - 635 и т.д.

С 2013 года до 24 мая 2017 года в реестре были зарегистрированы сделки по покупке участков земли в Грузии 631 гражданином Азербайджана.