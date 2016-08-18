 Наверх
    Закрыть фоторежим

    За последние 4 месяца 94 солдата армянской армии получили статус инвалидности

    Из них 14 военнослужащих стали инвалидами после апрельских боев на оккупированных азербайджанских землях

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ За последние 4 месяца 94 военнослужащих ВС Армении получили статус инвалидности.

    Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в экспертном врачебно-социальном агентстве Армении.

    В агентстве заявили, что после апрельских боев на оккупированных азербайджанских землях 14 военнослужащих армянской армии стали инвалидами.

    В целом с 11 апреля по 9 августа статус инвалидности получили 94 военнослужащих. Отметим, что данные не окончательные, так как есть военнослужащие, которые пока не обратились в связи с получением статуса инвалидности.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Эта новость также доступна на других языках:

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi