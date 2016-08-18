За последние 4 месяца 94 солдата армянской армии получили статус инвалидности

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ За последние 4 месяца 94 военнослужащих ВС Армении получили статус инвалидности.

Как передает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом сообщили в экспертном врачебно-социальном агентстве Армении.

В агентстве заявили, что после апрельских боев на оккупированных азербайджанских землях 14 военнослужащих армянской армии стали инвалидами.

В целом с 11 апреля по 9 августа статус инвалидности получили 94 военнослужащих. Отметим, что данные не окончательные, так как есть военнослужащие, которые пока не обратились в связи с получением статуса инвалидности.