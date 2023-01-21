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За период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин

За период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин "Армения заминировала тысячи кв. км в период оккупации, в настоящее время также сохраняется минная угроза, лишь за период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин".
В регионе
21 января 2023 г. 22:22
За период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин

"Армения заминировала тысячи кв. км в период оккупации, в настоящее время также сохраняется минная угроза, лишь за период после 44-дневной Отечественной войны 282 азербайджанца стали жертвами мин".

Как передает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде, комментируя высказывания министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна в интервью информационному агентству "Арменпресс".

"Отрицание в ходе интервью того, что мины, произведенные Арменией в 2021 году, были провезены по Лачынской дороге и установлены на наших территориях и доводы о том, что они якобы были вывезены с территории Армении Азербайджаном и завезены в нашу страну, не вписываются в элементарные военные знания и логику.

Азербайджанская сторона показала территории, где установлены мины армянского производства 2021 г. и большое количество таких образцов, командующему временно дислоцированными в Азербайджане российскими миротворческими силами, руководителям турецкого и российского контингентов Совместного турецко-российского мониторингового центра, а также военным атташе и журналистам иностранных государств, аккредитованным в Азербайджане. Эти мины были осмотрены военнослужащими и экспертами. Эти факты невозможно отрицать. Известно, что заявления о том, что Армения не производила и не экспортировала мины в течение последних десятилетий, и утверждения об этом в отчетах Армении на соответствующих международных площадках – лишь ложь. Например, постоянное представительство Армении при ОБСЕ еще 5 октября 2022 года во время выступления на форуме сотрудничества ОБСЕ по безопасности заявило, что в Армении не производятся мины. А теперь министр иностранных дел Армении подтверждает не только то, что в Армении в 2021 году производились мины, но и то, что указанные мины, обнаруженные на территориях Азербайджана, были армянского производства, несмотря на предыдущие опровержения. Наряду с упомянутым, заявления армянской стороны в интервью о том, что она устанавливает мины только на территории Республики Армения, являются лицемерными", - отметил А.Гаджизаде.

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Версия на азербайджанском языке Vətən müharibəsindən sonra 282 nəfər azərbaycanlı mina qurbanı olub

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