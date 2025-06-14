За ночь над Россией сбили более 60 беспилотников

В ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

В ночь на 14 июня средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 66 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России.

Как передает Report , об этом сообщили в Минобороны РФ.

Летательные аппараты сбили в период с 20:00 13 июня до 7:00.

По данным ведомства, наибольшее количество дронов — 30 — было сбито над Воронежской областью. Еще десять беспилотников уничтожены в небе над Белгородской областью, восемь — над Ставропольским краем, шесть — над Крымом (Автономная Республика Крым в составе Украины - ред.), один — в Самарской области.

Кроме того, 11 БПЛА были нейтрализованы над акваторией Азовского моря.