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За незаконное пересечение границы РФ осудили шестерых граждан Бангладеш

За незаконное пересечение границы РФ осудили шестерых граждан Бангладеш Омский суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения шестерых граждан Бангладеш, которые в мае 2024 года незаконно пересекли границу России.
В регионе
15 октября 2024 г. 16:25
За незаконное пересечение границы РФ осудили шестерых граждан Бангладеш

Омский суд приговорил к 10 месяцам колонии-поселения шестерых граждан Бангладеш, которые в мае 2024 года незаконно пересекли границу России.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила объединенная пресс-служба омских судов.

"Приговором суда все подсудимые признаны виновными по ч. 3 ст. 322 УК РФ, каждому назначено наказание в виде лишения свободы сроком 10 месяцев, с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что ночью 22 мая 2024 года граждане иностранного государства Ислам М., Мондола А., Мондоль М, Раба А., Рахаман М. и Хоссен Х. незаконно, в составе группы по предварительному сговору, пересекли государственную границу РФ на участке в Исилькульском районе. Они были немедленно задержаны сотрудниками пограничного управления ФСБ России по Омской области.

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