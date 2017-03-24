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    За мусор в Тбилиси будут штрафовать

    На улицах грузинской столицы появятся специальные инспекторы

    Баку. 24 марта. REPORT.AZ/ С 3 апреля на улицах Тбилиси появятся специальные инспекторы, которые уполномочены штрафовать физических и юридических лиц за разбрасывание бытового мусора и другого вида отходов в неположенном месте.

    Как сообщает Report со ссылкой на Грузия-Онлайн, накануне состоялась встреча с инспекторами в главном офисе «Тбилсервисгруп». Со следующей недели начнется их подготовка для осуществления пешеходных рейдов.

    С 3 апреля и в последующие две недели инспекторы будут информировать население на улицах, призывать граждан выбрасывать мусор в урны и рассказывать им о предстоящих санкциях за нарушение чистоты в городе.

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