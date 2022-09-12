За минувшие сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов

Вооруженные силы Украины за сутки освободили более 20 населенных пунктов, проводятся стабилизационные мероприятия.

Вооруженные силы Украины за сутки освободили более 20 населенных пунктов, проводятся стабилизационные мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Противник продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки ВС России нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.