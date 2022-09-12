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За минувшие сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов

За минувшие сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов Вооруженные силы Украины за сутки освободили более 20 населенных пунктов, проводятся стабилизационные мероприятия.
В регионе
12 сентября 2022 г. 09:26
За минувшие сутки ВСУ освободили более 20 населенных пунктов

Вооруженные силы Украины за сутки освободили более 20 населенных пунктов, проводятся стабилизационные мероприятия.

Как передает Report со ссылкой на РБК-Украина, об этом сообщил Генштаб ВСУ.

"Противник сосредотачивает усилия на установлении контроля над территорией Донецкой области, содержании временно захваченных территорий и срыве наступления наших войск по отдельным направлениям.

Противник продолжает огневое поражение наших позиций, ведет воздушную разведку и пытается принимать меры по восстановлению утраченного положения", - сказано в сообщении.

За прошедшие сутки ВС России нанес 18 ракетных и 39 авиационных ударов по военным и гражданским объектам на территории Украины. Пострадали более 30 населенных пунктов, в частности Краматорск, Константиновка, Днепр, Павлоград, Великомихайловка.

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Версия на английском языке Ukrainian General Staff: 810th separate brigade of Russian marines lost almost 85% of its personnel
Версия на азербайджанском языке Ukrayna Baş Qərargahı: "Rusiyanın 810-cu dəniz piyada briqadasının şəxsi heyətinin 90 faizə yaxını məhv edilib"

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