За минувшие сутки российские войска выпустили 445 снарядов по Херсонской области

Российские войска за прошедшие сутки почти 90 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего два человека погибли.

Российские войска за прошедшие сутки почти 90 раз обстреляли Херсонскую область, в результате чего два человека погибли.

Как передает Report со ссылкой на УНИАН, об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин.

"За минувшие сутки противник совершил 88 обстрелов, выпустив 445 снарядов из тяжелой артиллерии, "Градов", танков, СПГ, ПТРК, БПЛА и авиации", - говорится в сообщении.

Прокудин также отметил, что из-за российской агрессии два человека погибли, еще четыре получили ранения.