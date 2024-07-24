За I полугодие Россия депортировала почти 3,5 тыс. граждан Таджикистана

За первое полугодие 2024 года из России в Таджикистан депортировали 3,4 тыс. мигрантов.

За первое полугодие 2024 года из России в Таджикистан депортировали 3,4 тыс. мигрантов.

Как передает Report со ссылкой на таджикские СМИ, об этом сообщил журналистам директор Агентства гражданской авиации республики Хабибулло Назарзода.

"В январе-июне текущего года из России были депортированы (выдворены) 3 400 граждан Таджикистана, большая часть из которых - в течение одного месяца после 22 марта 2024 года, после террористической атаки на Crocus City Hall", - сказал он.

По его словам, сейчас ситуация стабилизировалась, депортация имеет чисто технический характер, ее причинами становятся, в частности, неполный набор документов, отсутствие четкого ответа на поставленные вопросы по прилету в пункт назначения.