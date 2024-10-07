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За год по территории Израиля было запущено более 26 тыс. снарядов, ракет и БПЛА

За год по территории Израиля было запущено более 26 тыс. снарядов, ракет и БПЛА За год боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск по территории страны более 26 тыс. снарядов, ракет и беспилотников.
В регионе
7 октября 2024 г. 09:26
За год по территории Израиля было запущено более 26 тыс. снарядов, ракет и БПЛА

За год боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск по территории страны более 26 тыс. снарядов, ракет и беспилотников.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил.

По ее данным, около 13,2 тыс. из них было запущенно из сектора Газа и 12,4 тыс. - из Ливана. Кроме того, около 400 воздушных целей прилетели с территории Ирана, 180 - из Йемена и 60 - из Сирии.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

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Версия на английском языке IDF reveals number of enemy projectiles, drones launched toward Israel in past year
Версия на азербайджанском языке İl ərzində İsrailə 26 mindən çox mərmi, raket və PUA atılıb

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