За год по территории Израиля было запущено более 26 тыс. снарядов, ракет и БПЛА

За год по территории Израиля было запущено более 26 тыс. снарядов, ракет и БПЛА

За год боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск по территории страны более 26 тыс. снарядов, ракет и беспилотников.

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За год боевых действий Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) зафиксировала запуск по территории страны более 26 тыс. снарядов, ракет и беспилотников. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба израильских вооруженных сил. По ее данным, около 13,2 тыс. из них было запущенно из сектора Газа и 12,4 тыс. - из Ливана. Кроме того, около 400 воздушных целей прилетели с территории Ирана, 180 - из Йемена и 60 - из Сирии. Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября 2023 года боевиков палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. Радикалы назвали эту атаку ответом на действия израильских властей против мечети Аль-Акса в Иерусалиме. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Версия на английском языке IDF reveals number of enemy projectiles, drones launched toward Israel in past year