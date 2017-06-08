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    Более 100 терактов предотвращены в Иране за два года

    Задержаны несколько причастных к атакам на парламент и мавзолей аятоллы Хомейни

    Баку. 8 июня. REPORT.AZ/ Более 100 терактов предотвращены в Иране за последние два года. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил журналистам министр информации Ирана  и руководитель иранских спецслужб Махмуд Алави.

    Говоря о совершенных накануне в Тегеране терактах, он отметил, что несколько причастных к ним лиц задержаны. "Ведется следствие. В его интересах мы пока не можем сообщить детали", - указал министр.

    "Также мы пока не можем выносить суждений о возможной причастности Саудовской Аравии к вчерашним событиям", - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

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