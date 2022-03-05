За 9 дней ВСУ уничтожили 39 самолетов и 40 вертолетов российских войск

С начала полномасштабной российско-украинской войны Вооруженные Силы Украины уничтожили по меньшей мере 39 самолетов и 40 вертолетов противника.

С начала полномасштабной российско-украинской войны Вооруженные Силы Украины уничтожили по меньшей мере 39 самолетов и 40 вертолетов противника.

Как передает Report cо ссылкой на УНИАН, об этом сообщает пресс-служба Минобороны.

Отмечается, что противовоздушная оборона страны продолжает уничтожать вражескую авиацию и наносит воздушные удары по колоннам техники и живой силе оккупантов.

Вчера российские захватчики потеряли три "Грача" – так называют штурмовики Су-25. Два из них сбиты на Черниговщине и один – под Волновахой Донецкой области.

Кроме того, в свой последний полет за прошедшие сутки отправились и три вертолета российских оккупационных войск.

Таким образом, за девять дней войны украинская противовоздушная оборона уничтожила по меньшей мере 39 российских самолетов и 40 вертолетов.

"До полномасштабного вторжения в Украину, авиационная группировка российской армии, сосредоточенная вокруг украинских границ, насчитывала около семисот единиц авиационной техники: примерно 450 самолетов и более 250 вертолетов! Летайте - украинская земля примет всех!" - сообщили в Минобороны.