Михаил Горбачев продает свою виллу в Баварии за 7 млн евро

Баку. 23 февраля. REPORT.AZ/ Вилла Hubertus-Schlössl экс-президента СССР Михаила Горбачева в Баварии выставлена на продажу за 7 млн евро. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на немецкое издание Süddeutsche Zeitung.

Мэр города Оберах Кристиан Кёк сообщил, что Горбачев последний раз посетил дом три года назад, хотя раньше местные жители часто встречали политика на улицах и в ресторанах. По данным газеты Tegernseerstimme, семья Горбачевых приобрела земельный участок и дом в районе озера Тегернзее 10 лет назад. В здании 1908 года постройки 17 комнат. В 2006 году его приобрела единственная дочь Михаила Горбачева Ирина Вирганская. Общая площадь виллы составляет 2,6 тыс. кв. м.