В России за 5 месяцев 120 человек привлекли к ответственности за преступления в сфере миграционного учета

За пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 10%.
Как передает российское бюро Report, об этом сказал председатель Следкома РФ Бастрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.
Согласно новым данным, количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло до 19 тыс. в сравнении с прошлым годом.
За указанный период на 22% увеличилось количество посягательств, а число тяжких деяний выросло до 6 тыс. В прошлом году этот показатель составил 3,9 тыс. В судах за пять месяцев на 15% увеличилось количество уголовных дел о деяниях мигрантов.
Глава СК сообщил, что 120 человек было привлечено к уголовной ответственности по факту совершения преступлений в сфере миграционного учета, из которых 81 — сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся вопросами миграции.