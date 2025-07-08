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В России за 5 месяцев 120 человек привлекли к ответственности за преступления в сфере миграционного учета

В России за 5 месяцев 120 человек привлекли к ответственности за преступления в сфере миграционного учета За пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 10%.
В регионе
8 июля 2025 г. 18:02
В России за 5 месяцев 120 человек привлекли к ответственности за преступления в сфере миграционного учета

За пять месяцев 2025 года число преступлений, совершенных мигрантами в РФ, выросло на 10%.

Как передает российское бюро Report, об этом сказал председатель Следкома РФ Бастрыкин на совещании по вопросам расследования преступлений в сфере миграции.

Согласно новым данным, количество преступлений, совершенных мигрантами, выросло до 19 тыс. в сравнении с прошлым годом.

За указанный период на 22% увеличилось количество посягательств, а число тяжких деяний выросло до 6 тыс. В прошлом году этот показатель составил 3,9 тыс. В судах за пять месяцев на 15% увеличилось количество уголовных дел о деяниях мигрантов.

Глава СК сообщил, что 120 человек было привлечено к уголовной ответственности по факту совершения преступлений в сфере миграционного учета, из которых 81 — сотрудники правоохранительных органов, занимавшиеся вопросами миграции.

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Версия на азербайджанском языке Rusiyada ilin ilk 5 ayında miqrasiya qeydiyyatı sahəsində cinayətlərə görə 120 nəfər məsuliyyətə cəlb edilib

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