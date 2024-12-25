За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов

За последние пять лет из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов.
Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.
Так, 11 декабря 2024 года стало известно, что из Еревана в Баку был осуществлен чартерный рейс, заказанный международной компанией. В ведомстве, в ответ на письменный запрос, пояснили, что этот рейс был не первым.
"За последние пять лет, начиная с 2020 года, из Еревана в Баку и в обратном направлении были выполнены 66 государственных рейсов для перевозки международных делегаций", - пояснили в министерстве.
При этом лайнеры по маршруту Ереван-Баку-Ереван осуществляют полеты по двум траекториям.