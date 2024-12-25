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За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов

За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов За последние пять лет из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов.
В регионе
25 декабря 2024 г. 09:45
За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов

За последние пять лет из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов.

Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении.

Так, 11 декабря 2024 года стало известно, что из Еревана в Баку был осуществлен чартерный рейс, заказанный международной компанией. В ведомстве, в ответ на письменный запрос, пояснили, что этот рейс был не первым.

"За последние пять лет, начиная с 2020 года, из Еревана в Баку и в обратном направлении были выполнены 66 государственных рейсов для перевозки международных делегаций", - пояснили в министерстве.

При этом лайнеры по маршруту Ереван-Баку-Ереван осуществляют полеты по двум траекториям.

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Версия на английском языке Over 60 flights made from Yerevan to Baku and back in five years
Версия на азербайджанском языке Son 5 ildə İrəvandan Bakıya və əks istiqamətdə 66 reys həyata keçirilib

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