За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов

За 5 лет из Еревана в Баку и обратно было выполнено 66 рейсов

За последние пять лет из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов.

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За последние пять лет из Еревана в Баку и в обратном направлении было выполнено 66 рейсов. Как передает Report, об этом Sputnik-Армения сообщили в Министерстве территориального управления и инфраструктур Армении. Так, 11 декабря 2024 года стало известно, что из Еревана в Баку был осуществлен чартерный рейс, заказанный международной компанией. В ведомстве, в ответ на письменный запрос, пояснили, что этот рейс был не первым. "За последние пять лет, начиная с 2020 года, из Еревана в Баку и в обратном направлении были выполнены 66 государственных рейсов для перевозки международных делегаций", - пояснили в министерстве. При этом лайнеры по маршруту Ереван-Баку-Ереван осуществляют полеты по двум траекториям. Подпишитесь на наш Telegram канал

Версия на английском языке Over 60 flights made from Yerevan to Baku and back in five years