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    За 3 года денежные переводы в Армению сократились почти на 40%

    Чтобы поддержать экономику на плаву, Армения увеличивала внешние займы

    Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ За 3 года денежные переводы в Армению сократились на 38,4% или на 830 млн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил  министр финансов Армении Вардан Арамян, выступая на внеочередном заседании парламента.

    Связано это, в первую очередь, с санкциями против России с середины 2014 года и замедлением её экономического роста. 

    В 2015 году российский ВВП сократился на 3,7%, в 2016-ом – на 0,2%. Чтобы поддержать экономику на плаву, Армения увеличивала внешние займы. В 2015 году дефицит бюджета страны к ВВП составил 4,8%, а по итогам 2016 года – 5,5%. Но в 2017 году планируется сократить его до 2,8% ВВП, чтобы справиться с долгами. 

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