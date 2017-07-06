За 3 года денежные переводы в Армению сократились почти на 40%

Баку. 6 июля. REPORT.AZ/ За 3 года денежные переводы в Армению сократились на 38,4% или на 830 млн. долларов США. Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, об этом заявил министр финансов Армении Вардан Арамян, выступая на внеочередном заседании парламента.

Связано это, в первую очередь, с санкциями против России с середины 2014 года и замедлением её экономического роста.

В 2015 году российский ВВП сократился на 3,7%, в 2016-ом – на 0,2%. Чтобы поддержать экономику на плаву, Армения увеличивала внешние займы. В 2015 году дефицит бюджета страны к ВВП составил 4,8%, а по итогам 2016 года – 5,5%. Но в 2017 году планируется сократить его до 2,8% ВВП, чтобы справиться с долгами.