За 26 лет из России эмигрировали 4,5 млн человек

Баку. 6 октября. REPORT.AZ/ В Комитете гражданских инициатив заявили, что около 4,5 млн человек эмигрировали из России с 1989 по 2015 год. Как сообщает Report со ссылкой на российскую общественную организацию Комитет гражданских инициатив.

В комитете отметили, что данная статистика не учитывает людей, уже получивших новое гражданство, нелегальных мигрантов и тех, кто фактически живет в двух странах, однако имеют российское гражданство и въезжают по визам. Данные зарубежных статистических служб о ежегодном въезде россиян многократно превышают цифры Росстата об эмиграции из России.

Отмечается, что чаще всего россияне уезжают в Германию, США, Израиль и Австралию.