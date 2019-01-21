За 10 лет в Армении осуждено восемь человек за госизмену и шпионаж

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Восемь человек осуждены армянскими судами по обвинению в государственной измене и шпионаже с 2008 года. Как сообщает Report со ссылкой на "Sputnik Армения", об этом заявили в судебном департаменте Армении.

В структуре сообщили, что ведут учет судебной статистики с 2008 года.

Последнее решение по этому делу было вынесено в 2017 году. Осужденному по обвинению в госизмене дали 14 лет тюрьмы.

По данным судебного департамента Армении, за указанный период срок в 14 лет является наибольшим наказанием, который армянские суды выносили по статье "Госизмена". В 2016 году на 14 лет за измену в пользу Азербайджана был осужден Рафик Папоян.

По статье 302 УК Армении ("Шпионаж") был также осужден на 12 лет гражданин Армении Геворк Айрапетян.

Ранее в СНБ сообщили, что по обвинению в госизмене и шпионаже в период с 1993 года по сегодняшний день всего было осуждено более 20 человек.

Отметим, что статья 299 (Госизмена) по УК Армении предусматривает лишение свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или без таковой. Наказание по статье 302 (Шпионаж) составляет от 8 до 15 лет.