Южный военный округ России перешел под начало экс-командующего войсками в Сирии

Баку. 1 июля. REPORT.AZ/ Генерал-полковник Александр Дворников, ранее командовавший группировкой российских войск в Сирии, назначен на должность и.о. командующего войсками Южного военного округа (ЮВО).

Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании в Национальном центре управления обороной.

По словам главы минобороны России, командующий с 2010 года войсками ЮВО Александр Галкин продолжит свою службу в центральном аппарате министерства.

Южно-военный округ был образован в 2010 году приказом президента России. Военно-административная единица ВС РФ предназначена для обороны южных рубежей страны. Управление округа дислоцируется в Ростове-на-Дону, в состав округа входит также 102-я российская военная база в Гюмри (Армения). На вооружении войск ЮВО имеется примерно 400 танков; около 1 тыс. БМП и БМД, более 200 минометов, более 250 РСЗО, в том числе - самые мощные РСЗО "Смерч" и единственные в ВС РФ новейшие РСЗО "Торнадо". Численность военнослужащих составляет 26,5 тыс. человек.