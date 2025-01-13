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Южнокорейская разведка назвала число потерь военных КНДР в Курской области

Южнокорейская разведка назвала число потерь военных КНДР в Курской области На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре.
В регионе
13 января 2025 г. 10:08
Южнокорейская разведка назвала число потерь военных КНДР в Курской области

На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери северокорейских войск в регионе на сегодняшний день составляют около 3 тысяч человек, из которых 300 погибли и 2 700 получили ранения.

По итогам декабря южнокорейские разведчики сообщали о 100 погибших и около 1 000 раненых солдат КНДР.

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Версия на английском языке S.Korean intelligence reveals number of N.Korean military casualties in Russia's Kursk
Версия на азербайджанском языке Cənubi Koreya kəşfiyyatı KXDR-in Kursk vilayətindəki itkilərinin sayını açıqlayıb

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