Южнокорейская разведка назвала число потерь военных КНДР в Курской области

На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре.

На сегодняшний день в Курской области погибли около 300 солдат военного контингента Северной Кореи. Это на 200 военных больше, чем было зафиксировано в декабре.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Yonhap.

Согласно оценке Национальной разведывательной службы Республики Корея, общие потери северокорейских войск в регионе на сегодняшний день составляют около 3 тысяч человек, из которых 300 погибли и 2 700 получили ранения.

По итогам декабря южнокорейские разведчики сообщали о 100 погибших и около 1 000 раненых солдат КНДР.