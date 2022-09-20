Иранская активистка Мялейкя Гарагозлу приговорена к 4 годам заключения

Иранская активистка Мялейкя Гарагозлу приговорена к 4 годам и 4 месяцам заключения.

Иранская активистка Мялейкя Гарагозлу приговорена к 4 годам и 4 месяцам заключения.

Как сообщает Report со ссылкой на GünAz TV, кроме лишения свободы она также должна будет выплатить штраф.

Кроме того, ей запрещено заниматься общественной деятельностью после отбытия тюремного срока, вступать в общественные и политические организации. Ей также нельзя в течение двух лет вести деятельность в социальных сетях и покидать страну.

Отметим, что Мялейкя Гарагозлу была задержана 13 июля после того, как поделилась видео, на котором она снимает платок и бросает его на землю в знак протеста против обязательного ношения хиджаба в Иране.