Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для того, чтобы их затем направили в Украину.

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для того, чтобы их затем направили в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal , данные поставки станут частью "секретной сделки" между Вашингтоном и Сеулом.

Сроки заключения соглашения не называются. Собеседники газеты утверждают, что Соединенные Штаты планируют закупить порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, для отправки Украине.

По расчетам Вашингтона, этого количества будет достаточно для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель.

По словам чиновников, опосредованная отправка боеприпасов через Штаты позволяет Сеулу формально оставаться в рамках взятого обязательства не поставлять Украине вооружений.

В это же время Вашингтон сможет избежать расходования собственных арсеналов вооружений.