О нас

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для того, чтобы их затем направили в Украину.
В регионе
11 ноября 2022 г. 05:15
Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для поставки в Украину

Южная Корея впервые продаст США артиллерийские снаряды для того, чтобы их затем направили в Украину.

Как передает Report со ссылкой на Wall Street Journal, данные поставки станут частью "секретной сделки" между Вашингтоном и Сеулом.

Сроки заключения соглашения не называются. Собеседники газеты утверждают, что Соединенные Штаты планируют закупить порядка 100 тысяч снарядов для артиллерийских орудий, для отправки Украине.

По расчетам Вашингтона, этого количества будет достаточно для ведения интенсивных боевых действий в течение нескольких недель.

По словам чиновников, опосредованная отправка боеприпасов через Штаты позволяет Сеулу формально оставаться в рамках взятого обязательства не поставлять Украине вооружений.

В это же время Вашингтон сможет избежать расходования собственных арсеналов вооружений.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке KİV: "Cənubi Koreya ilk dəfə Ukrayna üçün ABŞ-a artilleriya mərmiləri satacaq"

Самое читаемое

СМИ: В Луганске ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших
СМИ: В Луганске ВСУ разбили целый батальон мобилизованных россиян, более 500 погибших
6 ноября 2022 г. 04:47
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров
СМИ: США просят Украину показать России свою открытость для переговоров
6 ноября 2022 г. 04:13
Рашад Даглы совершил убийство
Рашад Даглы совершил убийство
9 ноября 2022 г. 07:44
В Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
ФотоВ Евлахе невеста погибла в ДТП по пути в салон красоты
7 ноября 2022 г. 10:48
В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране
В офисе президента Украины призвали к ударам по заводам дронов в Иране
5 ноября 2022 г. 23:31
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
В Иране футболист азербайджанского происхождения приговорен к смертной казни
10 ноября 2022 г. 15:33
Завтра в Азербайджане начинаются четырехдневные праздники 
Завтра в Азербайджане начинаются четырехдневные праздники 
5 ноября 2022 г. 11:08
Скончался бывший министр налогов Фазиль Мамедов
Скончался бывший министр налогов Фазиль Мамедов
4 ноября 2022 г. 09:21
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
Онлайн-продажа билетов на поезд Баку-Гянджа будет временно приостановлена
10 ноября 2022 г. 15:41
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
В пяти областях Украины объявлена воздушная тревога
5 ноября 2022 г. 23:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi