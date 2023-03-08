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Южная Корея поможет Турции в создании убежищ после землетрясений

Южная Корея поможет Турции в создании убежищ после землетрясений Южная Корея будет помогать Турции в создании убежищ для выживших после серьезных землетрясений.
В регионе
8 марта 2023 г. 12:03
Южная Корея поможет Турции в создании убежищ после землетрясений

Южная Корея будет помогать Турции в создании убежищ для выживших после серьезных землетрясений.

Как передает Report со ссылкой на Газету.ру, об этом сообщает Yonhap News Agency.

Решение приняли на межведомственном совещании о способах оказания помощи Турции.

Министр иностранных дел Республики Корея Пак Чжин информировал, что власти направят третий контингент гуманитарной помощи и посодействуют с временным жильем туркам, оставшимся на улице.

"Это первый случай, когда наше правительство предоставило помощь, начиная от поисково-спасательных операций и заканчивая этапом ликвидации последствий стихийных бедствий..." - подчеркнул глава южнокорейского дипведомства.

Всего Сеул направит 500 морских контейнеров, которые будут использоваться в качестве временных убежищ.

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